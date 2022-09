Nederlanders in de rij voor koninklijk afscheid in Edinburgh: ’Het is toch historisch’

Premium Binnenland

Bevrijdingskind ontdekt na 77 jaar toch nog wie zijn vader is: ‘Ik had altijd al het gevoel dat ik er niet bij hoorde’

Charles van de Langerijt is een bevrijdingskind uit Weert. Hij wist niet wie zijn vader was. Zijn moeder nam dat geheim mee in haar graf. Maar na 77 jaar komt de waarheid toch aan het licht. „Het geeft me veel gemoedsrust om dit te weten.”