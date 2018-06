Topdrukte bij antikraakbureaus door We Are Here

Dat bevestigt commercieel directeur Patrick Jansen naar aanleiding van een verhaal hierover in Het Parool.

„Het is een heel triest dat dit allemaal gaande is, maar eigenaren houden hun panden heel nauwlettend in de gaten vanwege het risico dat het gekraakt kan worden. En het is nogal een politiek gevoelige kraak”, aldus Jansen. „Het is een stuk drukker dan voorheen. Grote kantoorpanden kunnen niet meer leegstaan.”

Ook andere leegstandbeheerders constateren dit. „Door alle media-aandacht slaat de angst nu wel echt toe, onze klanten zijn veel alerter”, zegt directeur Claudia Duinisveld van Ad Hoc tegen Het Parool.

Genoeg gegadigden

Door de woningnood in Amsterdam hebben de antikraakbureaus genoeg gegadigden om op de kantoorpanden te passen. „Het ontbreekt ons niet aan tijdelijke bewoners”, vertelt Jansen.

De ongedocumenteerde vluchtelingen van We Are Here zwerven al jaren van kraakpand naar kraakpand. Door hun actie in de Rudolf Dieselstraat in Amsterdam-Oost kwam de groep weer volop in de media, omdat de kraak gepaard ging met enkele incidenten.

’Vergiskraken’

Zo vonden er twee zogenoemde ’vergiskraken’ plaats van bewoonde woningen en zouden medewerkers van Ymere, eigenaar van de panden, en leegstandsbeheerder Camelot zijn bedreigd.

De groep van zo’n zestig personen moest maandag weg uit de Rudolf Dieselstraat. Een poging om twee andere panden te kraken aan de Hoogte Kadijk en de Weesperzijde mislukte omdat ze waren bewoond. Daarop zochten ze hun toevlucht naar een leeg gebouw in Amstelveen.