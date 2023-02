Belgische Europarlementariër Marc Tarabella opgepakt in corruptieschandaal

De Waalse sociaaldemocraat Tarabella wordt al langer genoemd in de spraakmakende corruptiezaak, maar de politicus kon door zijn parlementaire onschendbaarheid eerder niet worden verhoord door de politie.

Vorige week besloot het Europees Parlement om zijn immuniteit op te heffen. Justitie stond al langer te popelen om onderzoek te doen naar zijn mogelijke rol. De vermoedelijke spil in het schandaal, oud-Europarlementariër Pier Antonio Panzeri, zou eerder hebben verklaard dat hij 120.000 euro heeft gegeven aan Tarabella.

De Belgische politie heeft vrijdagochtend zijn bankkluis in Luik doorzocht en ’enkele kantoren’ van het gemeentehuis van het dorp Anthisnes. Tarabella is hier naast zijn dikbetaalde baan in het Europarlement al sinds 1995 burgemeester. Tarabella ontkent betrokkenheid bij het schandaal en stemde zelf in met het opheffen van zijn onschendbaarheid. De Belgische onderzoeksrechter moet nog besluiten of hij wordt aangehouden.

Op dit moment ’zetelt’ de weggestuurde vice-voorzitter van het Europarlement Eva Kaili al twee maanden in de gevangenis van Haren. De Griekse sociaaldemocraat werd betrapt met tassen vol bankbiljetten. In het omkoopschandaal worden Qatar en Marokko genoemd als de landen die via omkooppraktijken hebben geprobeerd om de Europese politiek te beïnvloeden.

Naast Tarabella heeft de linkse Europarlementariër Andrea Cozzolino vrijdag bezoek gehad van de politie: agenten hebben zijn woning in Brussel doorzocht. De Italiaan is niet opgepakt. Zijn parlementaire onschendbaarheid is vorige week opgeheven. De assistent van Cozzolino, de Italiaan Francesco Giorgi, is een van de hoofdrolspelers in Qatargate. Giorgi opereerde samen met Panzeri en is de partner van Eva Kaili. Dit linkse trio zit al weken in voorlopige hechtenis.