Laagste aantal verkeersdoden sinds 2015, afname vooral te zien bij mannen

Het gaat daarnaast om 28 minder doden dan in 2020. De afname is vooral te zien bij mannen. „In 2021 kwamen 427 mannen om in het verkeer, 26 minder dan in 2020. In 2021 waren er onder vrouwen 155 verkeersdoden, in 2020 waren dat er 157”, aldus het CBS.

Het is volgens het CBS lastig te zeggen waardoor de daling precies komt. Het lijkt een woordvoerder „logisch” dat het iets te maken heeft met de verminderde verkeersdrukte als gevolg van de coronamaatregelen. Mogelijk is er volgens hem ook samenhang met bijvoorbeeld campagnes tegen rijden met alcohol op.

De meeste slachtoffers waren fietsers en inzittenden van een auto. Daarnaast overleden 52 motorrijders, 49 bromfietsers, 43 voetgangers en 32 bestuurders van een scootmobiel. De helft van de verkeersdoden was 60 jaar of ouder.

Volgens het CBS ontstonden de meeste fatale ongevallen, namelijk 326, door een botsing met een rijdend voertuig. „De andere 256 verkeersdoden (44 procent) zijn omgekomen door een eenzijdig verkeersongeval, 26 procent kreeg een dodelijk verkeersongeval zonder botsing.” Het gaat hier bijvoorbeeld om mensen die van hun fiets vielen of onderuit gingen met de motor. 18 procent van de verkeersdoden overleed na een botsing met een vast object zoals een boom.

De meeste verkeersslachtoffers vielen vorig jaar in Gelderland en Zuid-Holland, in beide provincies gaat het om 94 verkeersdoden.