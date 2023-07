Britse man (38) in gezicht geschoten en met zuur overgoten vanwege one-night-stand

Dit overkwam de 38-jarige Liam Smith in november vorig jaar. De vader van twee kinderen werd uit zijn huis gelokt door Michael Hillier (39) en van dichtbij doodgeschoten. Smith werd hierna dood op straat gevonden met het zuur nog bruisend op zijn lichaam.

Aanleiding voor de moord was het contact dat Smith in 2019 had met Rachel Fustow, de 37-jarige vriendin van Hillier en medeverdachte in de zaak. Zij had dat jaar een eenmalig avontuurtje met Smith, waarna de voormalig nagelstyliste in 2020 een relatie aanging met Hillier. Laatstgenoemde was volgens aanklager Jason Pitter niet blij toen hij hoorde over de one-night-stand en deed Fustow geloven dat zij was verkracht.

Zowel Hillier als Fustow ontkennen dat zij Smith met voorbedachten rade om het leven brachten, maar Pitter vertelde de jury dat de moord gepland was. De manier waarop de 38-jarige Smith werd gedood, is volgens de aanklager daarvoor het bewijs. Zo wijst hij op het schot van dichtbij en het feit dat de vader van twee kinderen daarna ook nog met zuur werd overgoten.

Zoekopdrachten verraden idee achter moord

Daarnaast noemt Pitter camerabeelden, beelden van voertuigherkenning, het volgen van mobiele telefoons en zoekopdrachten op internet die Fulstow voor en na de moord had uitgevoerd als bewijs. De dame zocht namelijk de betekenis van de termen „met voorbedachten rade” en „barbaars” op.

Hillier pleitte schuldig aan doodslag, maar Fulstow pleitte niet schuldig aan dezelfde aanklacht. Ook ontkent de vrouw dat ze de rechtsgang heeft verstoord. De zaak wordt woensdagochtend voortgezet.