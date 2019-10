Adam (30) ziet vriendin van waterval storten: ’Ik ben mijn soulmate kwijt’

Want een ongeluk was het, zo oordeelde de politie deze week. Het was april toen Adam en Hannah samen met haar familie aan het wandelen waren in het Engelse Peak District. Het verliefde stel kletste over hoe gelukkig ze waren en ze fantaseerden over hun eerste huis dat ze de dag erop zouden kopen.

Adam en Hannah zonderden zich tijdens een picknick even af van haar familie om samen een romantisch momentje te pakken bovenaan een waterval. Op het moment dat de 29-jarige vrouw op wil staan, glijdt ze uit en valt ze tientallen meters naar benenden.

Adam ziet alles gebeuren. Tijdens de rechtszaak laat hij in een verklaring weten: „Ik heb nog geprobeerd om haar rugzak te pakken, maar dat lukte niet en ze viel. (...) Ik riep Hannahs moeder en we probeerden om af te dalen, maar we moesten de poging staken.”

Dertig minuten later kregen ze te horen dat Hannah, een ervaren wandelaar en klimmer, de val niet overleefd heeft. Op Instagram schrijft Adam een hartverscheurend bericht: „Vandaag ben ik mijn soulmate, mijn partner in crime, mijn absolute steun, kwijtgeraakt. Woorden kunnen de pijn die ik voel niet omschrijven, maar ik voel me vereerd dat we tijd samen mochten doorbrengen. (...) Slaap zacht schat, tot ziens.”