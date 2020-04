Opmerkelijke toename coronabesmettingen in Singapore

Ⓒ AFP

SINGAPORE - Ondanks de uitgebreide en snelle maatregelen om verspreiding tegen te gaan, is er in Singapore toch een opmerkelijke toename van het aantal coronabesmettingen vastgesteld. Het ministerie van Volksgezondheid meldde maandag 386 nieuwe gevallen. Sinds de uitbraak van het longvirus, was de aanwas van patiënten in 24 uur niet zo groot.