LIVE | ’Nederland wordt een strakkere maatschappij, in de richting van Japan of Duitsland’

Volg hieronder het laatste coronanieuws in ons liveblog.

7.00 uur - ’Corona heeft een blijvende invloed op gedrag’

„Corona heeft een blijvende invloed op menselijk gedrag”, zegt Paul van Lange, hoogleraar psychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. „Ik verwacht een cultuurverandering die groter is dan alleen nies-schaamte en de manier waarop we elkaar gedag zeggen.”

Op 9 maart 2020 kondigden premier Mark Rutte en de directeur van het RIVM Jaap van Dissel de eerste coronamaatregelen aan: handen wassen, in ellebogen niezen, papieren zakdoekjes gebruiken en voortaan elkaar begroeten met een elleboog in plaats van een hand. De twee heren sloten de persconferentie, per ongeluk, af met een handdruk: de macht der gewoonte.

Inmiddels is Nederland een jaar en heel veel maatregelen verder. Volgens Van Lange zal de coronacrisis en de daarbij horende regels de Nederlandse samenleving voorgoed veranderen. „Nederland wordt een strakkere maatschappij”, voorspelt hij. „Opschuivend in de richting van Duitsland of Japan.”

6.40 uur - Dodental VS door corona voor eerst in maanden onder de 1000

De Verenigde Statten noteerden maandag voor het eerst in drie en een halve maand minder dan duizend dagelijkse doden door het coronavirus, blijkt uit cijfers van de Johns Hopkins University. De afgelopen 24 uur overleden er 749 Amerikanen die besmet waren met het coronavirus, ver onder de piek van 4473 doden op 12 januari.

Het dagelijkse dodental in de VS is sinds 29 november niet onder de duizend geweest, toen stierven er 822 mensen in een periode van 24 uur. De VS lijkt daarmee deze piek van het coronavirus achter zich te hebben gelaten, waarschijnlijk veroorzaakt door het vele reizen tijdens Halloween, Thanksgiving en andere eindejaarsvakanties.

6.35 uur - Horecabranche voor rechter om coronasteun

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) probeert dinsdag via de rechter af te dwingen dat een beloofde aanvulling op de zogeheten TVL-coronasteun zo snel mogelijk wordt uitbetaald. Volgens de brancheorganisatie dreigen veel ondernemers in betalingsproblemen te komen, omdat de overheid de uitkering ervan heeft uitgesteld.

Veel eigenaren van restaurants en cafés hebben recent een bericht gekregen van de overheid dat dit geld niet zoals verwacht eind februari zal worden betaald, maar „binnen 16 weken.” De vertraging zou te maken hebben met „ingrijpende systeemwijzigingen.” „Het is in een lange reeks de zoveelste klap in je gezicht en je wordt er misselijk van”, stelde KHN-voorzitter Robèr Willemsen onlangs. „De telefoon staat bij ons roodgloeiend, horecaondernemers kunnen dit er absoluut niet bij hebben.”

6.30 uur - Aantal coronagevallen blijft ongeveer gelijk

Niet omhoog, niet omlaag. Dat is waar de uitbraak van het coronavirus in Nederland ongeveer staat. In de afgelopen zeven dagen zijn ongeveer evenveel positieve tests geregistreerd als in de week ervoor.

Het exacte cijfer komt dinsdag van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Dat meldde vorige week dat het 31.984 nieuwe gevallen had geregistreerd in de zeven dagen ervoor. Dat komt neer op gemiddeld 4569 meldingen per dag. In de zes dagen erna kwamen er 27.659 positieve tests bij, gemiddeld 4610 per dag. Daarmee kan het weekcijfer weer uitkomen op ongeveer 32.000.