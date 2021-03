LIVE | Tsjechië kan aantal coronapatiënten niet meer aan

Volg hieronder het laatste coronanieuws in ons liveblog.

13.30 uur - Verenigd Koninkrijk sluit veldhospitalen voor coronapatiënten

Het Verenigd Koninkrijk sluit veldhospitalen voor coronapatiënten. De naar verpleegkundige Florence Nightingale vernoemde instellingen hebben honderden miljoenen gekost, maar zijn niet meer nodig omdat het aantal patiënten fors is afgenomen.

De regering opende de zeven Nightingale-ziekenhuizen vorig jaar. Ze waren bedoeld om de druk op ziekenhuizen te verminderen. De bouw van de noodhospitalen kostte de Britse staat omgerekend zo'n 620 miljoen euro, maar uiteindelijk zijn de meeste coronapatiënten in reguliere ziekenhuizen behandeld.

Een van de problemen was het regelen van voldoende personeel om de grote veldziekenhuizen te bemannen. De BBC bericht dat het vijfhonderd bedden tellende Nightingale-ziekenhuis in Yorkshire nooit een patiënt heeft opgenomen.

De druk op de Britse zorg nam de afgelopen maanden fors af. Er liggen nog zo'n 10.000 coronapatiënten in ziekenhuizen, terwijl het er in januari nog 40.000 waren. Gezondheidsdienst NHS zegt dat de meeste veldhospitalen in april de deuren sluiten. Twee van de instellingen maken een doorstart als vaccinatiecentra

12.35 uur - Tsjechië stuurt eerste coronapatiënt naar ander EU-land

Het zwaar getroffen Tsjechië heeft voor het eerst een coronapatiënt naar het buitenland overgebracht. Het gaat om een 68-jarige vrouw die ernstig ziek is, ze is naar het Poolse Racibórz overgebracht, melden lokale media.

Het bijna 11 miljoen inwoners tellende Tsjechië behoort wereldwijd tot de landen die het zwaarst zijn getroffen door de coronacrisis. De regering heeft omliggende landen om hulp gevraagd omdat ziekenhuizen de toestroom van coronapatiënten niet meer aankunnen. Duitsland, Zwitserland en Polen toonden zich bereid om patiënten over te nemen.

Tsjechië heeft melding gemaakt van ruim 1,3 miljoen coronabesmettingen en zo’n 22.000 overleden coronapatiënten, meer dan de 15.866 sterfgevallen die zijn gemeld in Nederland. Er liggen momenteel zo’n 8500 coronapatiënten in Tsjechische ziekenhuizen.

De Tsjechische autoriteiten proberen met strenge lockdownmaatregelen verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Tsjechen krijgen ook binnen hun land te maken met reisbeperkingen. Ze moeten een geldige reden hebben om hun district te verlaten. De politie heeft controleposten opgetuigd en sinds het begin van de maand al 10.000 mensen teruggestuurd.

11.40 uur - OMT: toenemende drukte in treinen is onwenselijk

Het Outbreak Management Team (OMT) maakt zich zorgen over toenemende drukte in het openbaar vervoer. Met name in de treinen zien de gezondheidsdeskundigen die het kabinet adviseren over de corona-aanpak een probleem ontstaan.

„De afstand tot de medereizigers kan lang niet altijd in acht worden genomen”, signaleert het OMT. „Deze situatie is onwenselijk en contrasteert met de algemene boodschap om drukke plekken te vermijden.”

Het OMT stelt in zijn laatste advies in het algemeen vast dat „de epidemiologische situatie nog steeds zeer zorgelijk” is en de prognoses „met onzekerheden omgeven.” Grote versoepelingen zijn nog niet verantwoord, vinden de deskundigen.

11.10 uur - Makers van Russisch vaccin eisen excuus van toezichthouder EU

De makers van het Russische coronavaccin Spoetnik-V eisen een excuus van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Christa Wirthumer-Hoche van het EMA had geadviseerd het middel niet alvast via een spoedprocedure goed te keuren. Ze vergeleek dat met „Russische roulette.”

Die opmerking schoot de makers van het middel in het verkeerde keelgat. „We eisen een publieke verontschuldiging van Christa Wirthumer-Hoche van het EMA voor haar negatieve opmerkingen over EU-lidstaten die Spoetnik-V rechtstreeks goedkeuren”, klagen ze op hun officiële Twitteraccount. „Het EMA heeft niet toegestaan dat dergelijke mededelingen zijn gedaan over andere vaccins. Dit soort uitspraken zijn ongepast en ondermijnen de geloofwaardigheid van het EMA en het beoordelingsproces.”

Spoetnik-V moet nog worden goedgekeurd door de Europese toezichthouder, maar sommige EU-landen hebben alvast doses van het middel besteld. Hongarije heeft het Russische vaccin ook al in gebruik genomen. Wirthumer-Hoche had in een interview de vraag gekregen of haar thuisland Oostenrijk het middel ook alvast zelf moest goedkeuren, maar dat zag ze absoluut niet zitten. „Spoetnik-V kan in de toekomst mogelijk op de markt worden gebracht, als we de benodigde gegevens hebben onderzocht”, benadrukte ze nog wel.

9.24 uur - Handelsorganisatie claimt akkoord productie Spoetnik-V in Italië

De Italiaans-Russische Kamer van Koophandel zegt dat er een akkoord is bereikt om het Russische coronavaccin Spoetnik-V in Italië te gaan produceren. Farmaceut Adienne zou na gesprekken met het Russische investeringsfonds RDIF, verantwoordelijk voor de financiering en marketing van het vaccin, hebben toegezegd het middel te gaan maken.

Volgens de handelsorganisatie is het de bedoeling dat de productie in juni begint. Voor het einde van het jaar zouden er 10 miljoen doses van het vaccin in Italië geproduceerd moeten worden. Als de productie in Italië doorgaat, wordt dat de eerste plek in Europa waar Spoetnik-V wordt gemaakt. Het wordt al wel op andere plekken buiten Rusland gemaakt, zoals in India.

Spoetnik-V is nog niet goedgekeurd in de Europese Unie, maar wordt al wel in zeker 45 andere landen wereldwijd gebruikt, onder meer in Servië.

8.19 uur - China geeft mensen vaccinatiepaspoort na coronaprik

China geeft mensen die zijn ingeënt tegen het coronavirus een vaccinatiepaspoort, zodat ze weer naar het buitenland kunnen reizen. Steeds meer landen voeren dit in om de economie te heropenen. Het is nog niet bekend welke landen het Chinese document erkennen en waar Chinezen dus naartoe zouden kunnen gaan.

In het certificaat komt informatie te staan over de vaccinatie van de pashouder en over testresultaten, zei het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken. Het doel van het certificaat is ervoor te zorgen dat mensen weer veilig met elkaar kunnen omgaan.

Voor mensen uit andere landen met een vergelijkbaar document gelden in China nog geen versoepelingen. Alle quarantainemaatregelen blijven van kracht, omdat nog niet bekend is of ingeënte mensen het coronavirus nog kunnen overdragen.

7.00 uur - ’Nederland wordt een strakkere maatschappij’

„Corona heeft een blijvende invloed op menselijk gedrag”, zegt Paul van Lange, hoogleraar psychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. „Ik verwacht een cultuurverandering die groter is dan alleen nies-schaamte en de manier waarop we elkaar gedag zeggen.”

Op 9 maart 2020 kondigden premier Mark Rutte en de directeur van het RIVM Jaap van Dissel de eerste coronamaatregelen aan: handen wassen, in ellebogen niezen, papieren zakdoekjes gebruiken en voortaan elkaar begroeten met een elleboog in plaats van een hand. De twee heren sloten de persconferentie, per ongeluk, af met een handdruk: de macht der gewoonte.

Inmiddels is Nederland een jaar en heel veel maatregelen verder. Volgens Van Lange zal de coronacrisis en de daarbij horende regels de Nederlandse samenleving voorgoed veranderen. „Nederland wordt een strakkere maatschappij”, voorspelt hij. „Opschuivend in de richting van Duitsland of Japan.”

6.40 uur - Dodental VS door corona voor eerst in maanden onder de 1000

De Verenigde Statten noteerden maandag voor het eerst in drie en een halve maand minder dan duizend dagelijkse doden door het coronavirus, blijkt uit cijfers van de Johns Hopkins University. De afgelopen 24 uur overleden er 749 Amerikanen die besmet waren met het coronavirus, ver onder de piek van 4473 doden op 12 januari.

Het dagelijkse dodental in de VS is sinds 29 november niet onder de duizend geweest, toen stierven er 822 mensen in een periode van 24 uur. De VS lijkt daarmee deze piek van het coronavirus achter zich te hebben gelaten, waarschijnlijk veroorzaakt door het vele reizen tijdens Halloween, Thanksgiving en andere eindejaarsvakanties.

6.35 uur - Horecabranche voor rechter om coronasteun

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) probeert dinsdag via de rechter af te dwingen dat een beloofde aanvulling op de zogeheten TVL-coronasteun zo snel mogelijk wordt uitbetaald. Volgens de brancheorganisatie dreigen veel ondernemers in betalingsproblemen te komen, omdat de overheid de uitkering ervan heeft uitgesteld.

Veel eigenaren van restaurants en cafés hebben recent een bericht gekregen van de overheid dat dit geld niet zoals verwacht eind februari zal worden betaald, maar „binnen 16 weken.” De vertraging zou te maken hebben met „ingrijpende systeemwijzigingen.” „Het is in een lange reeks de zoveelste klap in je gezicht en je wordt er misselijk van”, stelde KHN-voorzitter Robèr Willemsen onlangs. „De telefoon staat bij ons roodgloeiend, horecaondernemers kunnen dit er absoluut niet bij hebben.”

6.30 uur - Aantal coronagevallen blijft ongeveer gelijk

Niet omhoog, niet omlaag. Dat is waar de uitbraak van het coronavirus in Nederland ongeveer staat. In de afgelopen zeven dagen zijn ongeveer evenveel positieve tests geregistreerd als in de week ervoor.

Het exacte cijfer komt dinsdag van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Dat meldde vorige week dat het 31.984 nieuwe gevallen had geregistreerd in de zeven dagen ervoor. Dat komt neer op gemiddeld 4569 meldingen per dag. In de zes dagen erna kwamen er 27.659 positieve tests bij, gemiddeld 4610 per dag. Daarmee kan het weekcijfer weer uitkomen op ongeveer 32.000.