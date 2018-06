Blok: geen onderzoek naar aansprakelijkheid Oekraïne bij MH17

Onder meer PVV, SP, Forum Voor Democratie en CDA vinden dat naar de verantwoordelijkheid van Oekraïne moet worden gekeken omdat dat land zijn luchtruim op de dag van de ramp niet had gesloten, hoewel destijds boven het oosten van Oekraïne al verscheidene vliegtuigen waren neergehaald door pro-Russische rebellen.

Volgens Blok „is er naar het oordeel van het kabinet op dit moment geen juridisch overtuigend bewijs voor succesvolle aansprakelijkstelling van Oekraïne.” Hij zei dat vorige week ook al in een debat in de Tweede Kamer, wel beloofde hij nog eens te kijken naar aanvullend onderzoek.

Nederland en Australië hebben Rusland wél aansprakelijk gesteld. Dat gebeurde nadat door het internationaal onderzoeksteam (JIT) was vastgesteld dat de raket waarmee het vliegtuig van Malaysia Airlines op 14 juli 2014 werd neergeschoten van het Russische leger was. Bij de ramp kwamen 298 mensen om, onder wie 196 Nederlanders.

Volgens de bewindsman is het aansprakelijk stellen van een staat ook een „zwaarwegende stap.” Hij wijst erop dat Oekraïne goed samenwerkt in het onderzoek naar de ramp. „De juridische samenwerking met Oekraïne binnen het JIT is van groot belang voor de effectiviteit van het strafrechtelijk onderzoek.”