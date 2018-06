’We hebben internet nergens voor nodig’

Want wie meent dat beeldschermverslaving na je achttiende geen kwaad meer kan, die heeft het goed mis. De hele stekker moet zelfs uit het internet, en de tv teruggebracht tot een paar uur per avond. Dat is niet terug naar de Middeleeuwen, maar terug naar de jaren zestig. Toen de mensen nog niet van plastic waren.

Wat zijn ook allemaal de nadelen van beeldschermverslaving, internet voorop?

1) ogen worden verpest.

2) slaap wordt verstoord en überhaupt oppervlakkiger.

3) er wordt minder gesport en gekookt.

4) er is steeds minder echt sociaal verkeer van mens tot mens in de privé-sfeer.

5) het gevaar van hacking.

5) het gevaar van spionage.

6) verspreiding van nep-nieuws.

7) steeds minder concentratievermogen (de langjarige internetgebruiker heeft een aandachtsspanne van ongeveer negen seconden, een goudvis eentje van veertien).

8) aantasting privacy.

9) wraakporno.

10) porno-verslaving.

11) verspreiding kinderporno.

12) wapen-, en drugshandel via het darkweb.

13) oplichting via phishing mail.

14) oplichting via web-winkels.

15) uitputting van half-edele en edele metalen voor de productie van internet-dragers (440 miljoen exemplaren in 2016!).

Een ware doos van Pandora dus, dat internet.

Zijn er ook voordelen? Emailen is gemak. Net als googlen. Maar dat werkt gemakzucht in de hand. En gemakzucht is nooit goed. Dan is er het aanbod entertainment. Dat kan ook geleverd worden via televisie.

Tot slot: dat niet alleen games, maar ook internet mensen, dus ook volwassenen, tot beeldscherm-junkies maakt staat mooi beschreven in het boek Superverslaafd (2017). Amerikaanse neurologen hebben ontdekt dat de verslavings-centra in de hersenen van mensen die langer dan tien jaar online zijn geweest net zo robuust zijn ontwikkeld als langjarige cocaïne-, en heroïneverslaafden.

We hebben het internet nergens voor nodig. Deze hele wereld, inclusief wolkenkrabbers en maanlanders, was opgebouwd met computers en zonder internet. Een verstandige overheid verbiedt dan ook internet en de hele dag tv. Terug naar de mens. Naar volksgezondheid.

D. Weijers, Amsterdam