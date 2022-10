Toestand zwaargewonde Nederlander busongeluk Ecuador kritiek

Een team van Eurocross is bijna aangekomen in het Zuid-Amerikaanse Ecuador. Twee verpleegkundigen en een hulpverlener die Spaans spreekt vliegen over naar het land om de groep Nederlanders te ondersteunen.

Wanneer de gewonden terugvliegen naar Nederland is nog niet bekend. Dat is afhankelijk van de verwondingen, aldus de woordvoerder. „De één zal mogelijk langer moeten blijven dan de ander.” Ook is nog niet bekend wanneer de lichamen van de twee omgekomen slachtoffers gerepatrieerd kunnen worden. „Dat is een complex en helaas vaak een tijdrovender proces in het buitenland.”

Bekijk ook: Nederlandse gewonden busongeluk Ecuador in hoofdstad Quito aangekomen

De 21 Nederlanders in de verongelukte bus waren bezig aan een rondreis van Djoser, toen hun bus op de weg tussen Tena en Baeza, in de provincie Napo tegen een andere bus botste. Twee Nederlanders kwamen om het leven, een vrouw van 74 jaar uit Haarlem en een man van 73 jaar uit Hilversum. Zes Nederlanders die gewond raakten waren eerder al naar het ziekenhuis in de hoofdstad Quito gebracht. De zwaargewonde Nederlander volgde later.

Herman van der Velde, directeur en oprichter van reisorganisatie Djoser, zei eerder dat zijn zorg uitgaat naar de nabestaanden van de slachtoffers en naar de gewonden en passagiers in Ecuador. „We zijn volop bezig en proberen iedereen op te vangen en hulp te bieden. Het is vreselijk wat er is gebeurd. Ik heb er geen woorden voor. We zijn allemaal enorm geschrokken.”