Agenten pakken verwarde man vuurwapen af

Ⓒ Peter Schoonen

LOON OP ZAND - De politie heeft woensdag in Loon op Zand een verwarde 69-jarige man opgepakt die met een vuurwapen bij een bushalte liep. Agenten in een surveillancewagen zagen de man naar hen zwaaien bij een bushalte. Toen ze vroegen wat er aan de hand was, vroeg hij om hulp. Vervolgens vertelde hij dat hij een vuurwapen bij zich droeg en toonde een pistool.