Kat steelt tientallen schoenen van buren, baasje zoekt eigenaren

Ⓒ Facebook / BJ Ross

Altoona - Jordan, een kat uit de Amerikaanse plaats Altoona, heeft een eigenaardige hobby: hij vangt geen muizen of vogels, maar schoenen. In twee maanden tijd heeft hij al vijftig schoenen meegenomen uit huizen in de buurt. Met een Facebook-groep hoopt de baas van Jordan nu de eigenaren van het schoeisel te vinden.