Tofik Dibi opnieuw onder de loep

Dibi is in het dagelijks leven een hoge ambtenaar bij stadsdeel Nieuw-West. Toch kan de oud-politicus het niet laten om af en toe duidelijk zijn mening te geven. Afgelopen vrijdagavond reageerde hij onder een Instagram-bericht van Dijksma.

Hij viel haar aan omdat zij namens de gemeenten een bijdrage leverde aan de asieldeal van het kabinet. „Ben je serieus? Schaam je diep voor je ’betrokkenheid’ hierbij”, reageerde Dibi. Hij vond het ’misselijk’ en wees Dijksma op ’principiële grenzen’.

De berichten waren al snel weer verwijderd. Vorig jaar overtrad hij volgens Halsema al de gedragscode van de gemeente met uitlatingen op Twitter, toen over een pro-Israëlische bijeenkomst.

Gedragscode

„We doen in principe geen uitspraken over individuele medewerkers van de gemeente”, laat een woordvoerder van Halsema nu weten. „Wat ik erover kan zeggen is dat er destijds een gesprek met hem heeft plaatsgevonden en dat er afspraken zijn gemaakt. Er zal worden gekeken in hoeverre zijn recente uitlatingen al dan niet binnen de grenzen van die afspraken en de gedragscode zijn gebleven.”

Volgens de gedragscode mag een ambtenaar geen uitlatingen doen die zijn ’functioneren als ambtenaar of het functioneren van de gemeente, het organisatieonderdeel of het stadsdeel kunnen schaden’. De directe leidinggevende van Dibi kijkt naar de berichten van vrijdag.