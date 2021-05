Mensen massaal naar winkels en terrassen: eindelijk weer ’dikke zaterdag’

„Eindelijk weer een dikke zaterdag”, zegt Mike Emmelkamp, eigenaar van kledingzaak Siempre in Almere. De verkoper van topmerken kan weer lachen na moedeloze maanden. „Het is overal erg druk in de stad. Bij ons en bij grote zaken als de H & M en de Zara. De mensen houden zich toch keurig aan de regels vind ik. Het is fijn voor ons ondernemers dat we eindelijk weer volop aan de bak kunnen. Het winkelend publiek is ook blij.”

Sinds woensdag is reserveren niet meer nodig bij winkels en zijn de terrassen geopend van 12 tot 18 uur. De geopende terrassen zorgen voor meer sfeer en dus publiek, concludeert eigenaar Wachter Muller van Vesting Hotel Naarden. „Je houdt het niet voor mogelijk. Om kwart voor twaalf drentelen mensen al om de terrassen heen en om twaalf uur zijn alle stoelen bezet. In de afgelopen dagen merkten we wel dat bij slecht weer de omzet kelderde, maar nu is het druk en gezellig. Naarden fleurt op. De mensen zoeken weer de stad op in plaats van de hei.”

Ouderwets druk

In Groningen laat de plaatselijke VVV weten dat het zaterdag bijna ouderwets druk is. „De winkels worden goed bezocht en er komen weer toeristen. We verkopen bijvoorbeeld weer veel stadswandelingen”, zegt een medewerker.

In Den Bosch reageert bestuurslid Marcel van Zwam van ondernemersvereniging Hartje opgetogen over de drukte. „Ik heb een relatief klein terras, maar dat zit de hele dag al vol. In de stad zien we weer echt gezelligheid. Bij de grote winkelketens is het erg druk. Om negen uur vanochtend stonden er al lange rijen. Mensen waren in de afgelopen weken nog wat kribbig, maar zijn nu een stuk relaxter. Dit heeft iedereen echt nodig gehad. De ondernemers en het publiek.”