Is het verhaal over Poetins afkomst één grote leugen? Dit is de ’andere versie’

Door David Van Turnhout Kopieer naar clipboard

Een foto van Poetin in zijn jeugd en een foto van de Russische president met zijn moeder in 1970 Ⓒ RR

Wie de ambitie koestert om dictator te worden in een schijndemocratie kan maar beter zorgen dat zijn verhaal goed zit. Dat had Vladimir Poetin goed begrepen toen hij in 2000 officieel president van de Russische Federatie werd. Vrijwel meteen na zijn inauguratie trommelde hij drie journalisten op die zijn biografie neerpenden in een boek. Daarin vertelt de toen kersverse president in geuren en kleuren over zijn afkomst en zijn jeugd. Maar naast het strak gestroomlijnde verhaal bestaat er ook een andere versie van Poetins familiegeschiedenis. Wie er te veel vragen over stelt, wordt bedreigd of vermoord.