Ook Den Haag verbiedt barbecue Pegida bij moskee

„Dit zou kunnen leiden tot ernstige verstoringen van de openbare orde. De aankondiging van de demonstratie heeft de afgelopen dagen geleid tot een sfeer van confrontatie en provocatie”, zo staat in een verklaring.

De omstreden Haagse moskee liet afgelopen weekend weten bang te zijn voor ongeregeldheden rond de barbecue met varkensvlees. Het bestuur zei niet te garanderen dat alles rustig verloopt.

’Demonstreren is een grondrecht’

Pegida mag van Krikke wel demonstreren op de Koekamp, dichtbij het Haagse Malieveld. „Demonstreren is een grondrecht dat we in Den Haag hoog achten.” Maandag verbood de rechter in Utrecht een vergelijkbare barbecue van Pegida op de stoep van een moskee in Kanaleneiland.

Pegida wil tijdens het avondgebed en de ramadan in vijf gemeenten demonstratief het voor moslims verboden varkensvlees roosteren. Ook Utrecht, Arnhem en Gouda hebben deze bbq-demonstraties bij moskeeën verboden, Rotterdam juist niet. Daar kan de anti-islambeweging donderdag voor de Laleli-moskee terecht. Burgemeester Ahmed Aboutaleb wil ze het recht op demonstratie op die plek niet ontzeggen.

