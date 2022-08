Boerenclubs proberen weer op één lijn te komen

De aankondiging volgt op snoeiharde kritiek van actiegroep Farmers Defence Force op de opstelling van LTO, de grootste boerenbelangenclub. Die kondigde afgelopen week aan toch bereid te zijn met bemiddelaar Johan Remkes om tafel te gaan. Tot woede van FDF-voorman Mark van den Oever. Hij sprak van ’verraad’ en een ’tuinslangruggegraat’.

De boerenorganisaties spraken tijdens de grote demonstratie in Stroe immers af om te allen tijde een lijn te trekken tegenover het kabinet.

Sjaak van der Tak, voorzitter van LTO Nederland. Ⓒ ANP/HH

Onder de boerenachterban is veel achterdocht over LTO. Dat zou mogelijk te veel meebuigen met de stikstofplannen van het kabinet. Om dat te voorkomen, is de gedachte, is het misschien toch beter om dan zelf toch ook maar aan te schuiven. De toezegging van premier Rutte dat er geen taboes zijn en dat alles besproken kan worden, geloven veel agrariërs niet. „Dat doen we pas als het kabinet zijn plannen terugtrekt.”

Praten met Remkes

Voor LTO was Ruttes belofte genoeg om vrijdag met Remkes te gaan praten. Boerenactiegroep Agractie sluit mogelijk aan. Voorzitter Bart Kemp heeft vandaag telefonisch overleg met Remkes. De laatste wil graag toelichten hoe hij de gesprekken voor zich ziet. Of dat gesprek al plaats heeft gevonden en wat er uit is gekomen is nog niet bekend. Agractie is ook voor de andere boerenorganisaties onbereikbaar.

Een woordvoerder van LTO bevestigt dat alle boerenvertegenwoordigers elkaar woensdagavond in de buurt van Nijkerk ontmoeten. Hij spreekt van „vooroverleg voor het gesprek met Remkes op vrijdag.” Of er daarna een gezamenlijke verklaring komt, kon hij nog niet zeggen.