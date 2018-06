Gevallen Rajoy ook weg als partijleider

Mariano Rajoy Ⓒ AFP

MADRID - De Spaanse ex-premier Mariano Rajoy is na zijn vertrek als eerste minister ook afgetreden als leider van de conservatieve Volkspartij (PP). „Dit is het beste voor de PP, voor Spanje en voor mij”, zei de 63-jarige Rajoy in een emotionele rede voor het bestuur van de partij.