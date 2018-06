’Leeftijdsdiscriminatie net zo erg’

Want de naam ‘Arthur Lanschot’ mag dan wel Nederlands klinken, maar als hij de 40 reeds gepasseerd is, belandt hij evenzo in de prullenmand. ’Te oud’ bevonden! Ouderen hebben namelijk de reputatie vaker ziek te zijn. En aangezien de Nederlandse regering destijds heeft besloten om werkgevers op te zadelen met de doorbetaling van zieke werknemers neemt geen enkel bedrijf meer oudere sollicitanten aan.

Kortom: de Nederlandse regering is verantwoordelijk voor het buitenspel zetten van oudere werknemers.

Kees Hooreman, Haarlem