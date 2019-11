VS veroordeelt geweld in Hong Kong

Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken roept China op zich te houden aan eerdere afspraken om Hong Kong ’een hoge mate van autonomie toe te staan en de inwoners van de stad vrijheid van meningsuiting en vreedzame vergadering toe te staan’.

De Amerikaanse verklaringen volgen op een zeer onrustig verlopen maandag. Tijdens rellen zijn twee mensen zwaargewond geraakt. Ze liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. Een van hen werd door een politieman van dichtbij neergeschoten. Een andere man werd in brand gestoken door anti-regeringsdemonstranten. Beelden van beide incidenten werden door veel media getoond.

Ook dinsdagmorgen zijn er weer protesten in de stad. Demonstranten hebben wegen geblokkeerd en delen van het openbaar vervoer lamgelegd. Leider Carrie Lam van Hongkong noemt de nieuwe protesten ’extreem egoïstisch’. Ze heeft de eisen om scholen te sluiten vanwege de nieuwe protesten naast zich neergelegd.

Hongkong is al maandenlang het toneel van grootschalige protesten tegen de toenemende invloed van China.