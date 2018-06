Groningers naar Den Haag voor gasdebat

Volgens de GBB blijft het voor Groningers van belang om zich te laten horen in de discussie over de gaswinning, die aardbevingen veroorzaakt waardoor huizen beschadigd raken. „Ondanks toezeggingen aan de ene kant (gas snel naar nul) wordt de veiligheid van de inwoners van Groningen nog steeds ernstig bedreigd. En de gaswinning gaat ondertussen onverminderd door.”

„Groningen is moe, wantrouwig en is het vooral ook heel erg zat dat er zo met een complete provincie en haar inwoners wordt gesold”, stelt de beweging.

Wiebes wil wachten

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken wil wachten met een besluit over versterking van 1588 woningen in het gebied. De bewoners moeten wachten op de uitkomst van een onderzoek van de Mijnraad of versterking van hun huis nog wel nodig is, nu onlangs is besloten de gaswinning volledig af te bouwen.