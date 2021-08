Rwandese migrant verdacht van moord op Franse priester (60)

Tegen de 40-jarige verdachte liep al een onderzoek naar brandstichting vorig jaar juli in de kathedraal van het West-Franse Nantes, ongeveer 70 kilometer verderop. Hij was onlangs nog psychiatrisch behandeld.

De man heeft zichzelf bij de politie gemeld en gezegd dat hij de priester heeft vermoord. De man had eerder ook al verklaard de brandstichter te zijn geweest in de kathedraal waar hij als vrijwilliger hielp. Hij werd toen opgesloten, maar is later onder voorwaarden vrijgelaten. De brand verwoestte onder meer het grote orgel.

De Franse president Macron sprak "al zijn medeleven" uit met de gemeenschap van Montfortanen waartoe de vermoorde pater Olivier Maire behoorde. Binnenlandminister Darmanin zei geschokt te zijn over de moord. Hij kondigde een bezoek aan het dorp aan om de rooms-katholieken daar te steunen.

De voorzitter van de rechts-populistische partij Rassemblement National, Marine Le Pen, reageerde verontwaardigd. Ze verwonderde zich dat je "in Frankrijk illegaal kan verblijven en een kathedraal in brand kan steken en niet wordt uitgezet en zo meer misdaden kan plegen en een priester vermoorden". Volgens Darmanin is het een juridische kwestie dat de man niet is uitgezet tijdens het onderzoek naar de brand in Nantes.