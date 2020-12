Professor draait: van ’heel veel bijwerkingen’ naar #ikvaccineer

„Ik heb nog nooit zo veel bijwerkingen gezien”, waarschuwde Caumes op 9 december in Le Parisien en op de Franse televisie. Zelf twijfelde hij om zichzelf te laten ’prikken’. Maar de vooraanstaande arts en tv-persoonlijkheid is inmiddels overtuigd geraakt.

Wat heeft het verschil gemaakt? Caumes heeft de resultaten van het vaccinonderzoek kunnen inzien. Die zijn gepubliceerd in de New England Journal of Medicine (NEJM), een wetenschappelijk tijdschrift.

Eerder had hij nog niet de beschikking over de volledige data. Hij kon onmogelijk ’blind vertrouwen’ op de ’persberichten van farmaceutische bedrijven’, zei Caumes op televisiezender BFM. „Mensen die ik moest gaan vaccineren, stelden me vragen, maar die kon ik niet beantwoorden. Ik was er zelf ook nog niet uit.”

Bijwerkingen

Nu wel. „De effectiviteit staat buiten kijf. Het is zeer effectief, hoewel we niet weten hoe lang de immuniteit aanhoudt. Maar zal ik mezelf absoluut laten vaccineren.”

Wel staat hij nog steeds achter zijn uitspraak over de bijwerkingen. „Die zijn niet ernstig, maar wel frequent. Meer dan 50 procent krijgt hoofdpijn, vermoeidheid... Er staat zelfs in het onderzoek dat 4 % ernstige vermoeidheidsklachten krijgt, dat is veel meer dan bij andere vaccins.” Toch wegen de voordelen op tegen de nadelen. „Mensen die risico lopen, moeten zeker gevaccineerd worden.”

Coronadebat Frankrijk: ’Crimineel gedrag’

In Frankrijk wordt veel gediscussieerd over de coronapandemie. De controversiële arts Didier Raoult – een science star volgens The New York Times – voert de wereldwijde lobby voor hydroxychloroquine aan. Een ander Franse medicus en professor, Philippe Douste-Blazy, klapte uit de school over een besloten vergadering waar de hoofdredacteuren van de grootste medische tijdschriften zouden hebben gewaarschuwd voor ’crimineel gedrag’ tijdens de pandemie.

„Er was een meeting, compleet achter gesloten deuren, met experts. Mensen mochten niets opschrijven of aantekeningen maken. ’Topsecret’. Maar er werd gelekt”, vertelde Douste-Blazy, die tweemaal minister van Gezondheidszorg was en eenmaal minister van Buitenlandse Zaken, later topman bij de VN werd, en tijdens deze pandemie terugkeerde in zijn ziekenhuis. „De baas van de Lancet, Horton, zei: als dit zo doorgaat, is het niet meer mogelijk om enige klinische data te publiceren, omdat de farmaceutische bedrijven vandaag zo financieel machtig zijn, dat ze zulke goede methodologie kunnen gebruiken, dat het ons papers laat accepteren die methodologisch perfect zijn, maar die, in realiteit, onderschrijven wat zij stellen. Dat is zeer ernstig. Niemand had ooit kunnen denken dat een baas van de Lancet zoiets ging zeggen. En de NEJM-hoofdredacteur noemde het ’crimineel’.”

Voormalig NEJM-hoofdredacteur Marcia Angell, later verbonden aan Harvard, heeft eerder al eens gezegd dat ’veel klinische onderzoeksdata simpelweg niet meer te vertrouwen zijn’ vanwege de invloed van het bedrijfsleven. „Ik haal weinig genoegen uit die conclusie, die ik geleidelijk en schoorvoetend trok gedurende twee decennia bij de NEJM.” Angell stapte op in 2000.