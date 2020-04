Boris Johnson blijft vooruitgaan

„De minister-president heeft een goede nacht gehad en zijn toestand op de intensive care van het St Thomas’ blijft zich verbeteren. Hij houdt goede moed”, aldus de woordvoerder. Een ander positief teken is dat Johnson kan communiceren met degenen die hem verplegen. Dat zei zijn plaatsvervanger, minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab, eerder op de dag in een interview met het ontbijtprogramma van de BBC: „Hij zat rechtop en had contact met het medische personeel.”

’Briljante zorg’

Johnson wist al sinds vorige maand dat hij besmet was met het coronavirus. Desondanks bleef hij doorwerken. Afgelopen zondag staken artsen daar een stokje voor en lieten hem opnemen op de intensive care. Daar heeft hij de afgelopen dagen extra zuurstof toegediend gekregen, maar het was niet nodig om de Britse premier aan de beademing te leggen.

Johnson is dankbaar voor de „briljante zorg” die hij ontvangt, zo zei zijn woordvoerder. De premier sprak de verwachting uit dat miljoenen Britten donderdagavond weer zullen applaudisseren voor de medewerkers van de Britse gezondheidsdienst NHS.