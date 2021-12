Desmond Tutu, een reus in de strijd tegen apartheid, op 90-jarige leeftijd overleden

Sport

’Corona-ontkenner en ’sterkste man van België’ overleden aan gevolgen van covid’

Kickbokser Frédéric Sinistra zou in een ziekenhuis in het Belgische Luik zijn overleden aan de gevolgen van corona. Dit melden Belgische media. De 41-jarige Sinistra werd ooit de ’sterkste man van België’ genoemd. Hij was een overtuigd corona-ontkenner en weigerde zich te laten vaccineren.