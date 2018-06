Haags raadslid ’trots’ op benefiet ’haatimam’

De omstreden Belgische Ibn Ali zit al enige tijd vast in Spanje op verdenking van het rekruteren van jihadisten. Zijn vrouw en negen kinderen hebben sindsdien geen inkomen. Het geld dat de ’Actiegroep steun Tarik’ ophaalde, wordt volgens de initiatiefnemers gebruikt om de advocaat te betalen en zijn gezin financieel te ondersteunen. „Een geweldig resultaat”, aldus het Haagse raadslid.

Volgens de CU/SGP in Den Haag doet Van Doorn met zijn uitspraken ’het in vrede samenleven in de stad geweld aan’. „Deze polariserende en provocerende salafistenvriend gedraagt zich op sociale media en soms ook daarbuiten onverantwoord”, zegt Grinwis. „Of het nou gaat om, onder het mom van zionisme, Joden alles wat slecht is toe te wensen of om het steunen van dit sujet, dat jongeren radicaliseert, terwijl het al zo ingewikkeld is in onze verdeelde stad om iedere dag opnieuw de onderlinge vrede te bewaren.”

Het CDA vindt het eveneens verontrustend dat Van Doorn zich inlaat met ’types als Ibn Ali, die dubieus zijn en worden gezien als een gevaar voor de nationale veiligheid’. „Dit is heel kwalijk”, zegt fractievoorzitter Daniëlle Koster. „En het lijkt mij ook dat het Rijk moet onderzoeken of bij deze donaties sprake is van het financieren van terrorisme.” Zelf hult het raadslid zich sinds zaterdag in stilzwijgen over de uitlatingen.

Tarik Ibn Ali is populair bij een deel van de moslimgemeenschap, omdat hij actief was bij inzamelingsacties voor onder andere de megamoskee in Gouda. In 2015 was hij uitgenodigd voor een omstreden ’jihadgala’ in Rijswijk, waar hij samen met een aantal orthodoxe predikers zou komen spreken.