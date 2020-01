Een boek ’direct uit de buik van het monster’

De beruchte spoorlijn richting de dood. Ⓒ Jeroen Hendriks

Eddy de Wind overleefde Auschwitz en schreef er een aangrijpend boek over. Tot zijn frustratie bereikte hij daarmee nooit het grote publiek. Zijn kinderen is dat nu wel gelukt: 75 jaar nadat de Russen het kamp bevrijdden, komt ’Eindstation Auschwitz’ uit in dertig landen. Het laat, net als het dagboek van Anne Frank, op heel persoonlijke manier de Jodenvervolging van binnenuit zien.