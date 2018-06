OM eist 11 jaar cel voor doodsteken echtgenoot

Verdachte, Marianne H. (60), heeft bekend dat ze haar man in hun woning heeft neergestoken met een mes. Ze deed dat eind november, volgens haar in een waas na een lange periode van mishandelingen. Dat gebeurde als hij dronken was en dat was hij vaak. Dan werd hij onvoorspelbaar en agressief, verklaarde H. Ook getuigen spraken van een kwade dronk.

Overdag op de Haagse markt, waar het stel een sieradenkraam dreef, gedroeg hij zich goed. Maar eenmaal thuis ging het steeds vaker mis, zei H. dinsdag. Ze denkt dat dit kwam, omdat hij gedoe had met een heimelijke vriendin en dat op haar af reageerde. De aanklaagster verweet haar voor eigen rechter te hebben gespeeld.

Al vijf dagen aan het drinken

Toen het mis ging, was Olaf al vijf dagen aan het drinken. Ze kregen steeds ruzie, hij sloeg haar en beet in haar neus. Dat deed zo’n pijn dat ze naar de keuken is gerend, een mes pakte, en terug in de slaapkamer op hem instak. H. wist op de zitting niet meer hoe het precies ging, alleen dat er iets in haar hoofd knapte. Ze zei het verschrikkelijk te vinden wat er is gebeurd. Maar achteraf had ze tegen haar zus gezegd dat „ze er klaar mee was en er gelukkig van af was”, hield de officier van justitie haar voor.

Muller werd twee keer in de hartstreek geraakt. Hij liep hevig bloedend naar buiten en stierf op de galerij. Als hulp meteen was opgeroepen, had hij nog kunnen worden gered, zei de aanklaagster.