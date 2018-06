Audi gaat hoger met Q8

Het is de Q8, een aanduiding die niet eerder door Audi werd gebruikt. Het model komt boven de Q7 in het programma, maar de wagen is kleiner. In de lengte scheelt het zeven hele centimeters en in de hoogte vier centimeter. In de breedte daarentegen is het nieuwe topmodel drie centimeter groter. Het brengt lengte, breedte en hoogte van de SUV op respectievelijk (afgerond) 4,99, 2,00 en 1,71 meter. De wielbasis is identiek.

Uitgedijd

De Q8 biedt maximaal vijf zitplaatsen, maar dat de wagenlengte zeven centimeter is ingekort doch drie centimeter is uitgedijd zie je wel in het bagagevolume terug. De bak meet nog maar 605 liter, waar de laadruimte van de Q7 tot 890 liter reikt. Met neergeklapte achterbank is de bak uit te breiden tot 1.755 liter. Optioneel kun je de bank laten vervangen door drie individuele stoelen op een 10 cm lange rails, zodat je de been- en laadruimte naar believen kunt variëren.

Achthoekige grille

De verpakking van de Q8 is niet afgeleid van die van de Q7. De ontwerpers introduceren op het topmodel de nieuwe designrichting voor zijn Q-modellen. Kenmerkend zijn daarbij de grote grille met acht hoeken, de verticale lamellen, de geknikte motorkap en de nadrukkelijk geaccentueerde wielkasten. Een designelement voor de 7- en 8-types, zowel beginnend met de letter A, S, RS als Q, is de lichtstrip tussen de achterlichtunits.

GLE Coupe en X6

Overall heeft de Q8 wel wat weg van de Lamborghini Urus, al is het zeker geen verkleinde uitgave van de Italiaanse SUV. Audi kiest voor een tamelijk hoekige lijnvoering, waar de sportiever gelijnde varianten van de GLE en X5 -achtereenvolgens de GLE Coupé en X6- heel nadrukkelijk rond zijn vormgegeven. Bij Audi zijn de enige elementen feitelijk de lagere daklijn, de schuin aflopende achterklep en de deuren zonder raamlijsten. Met het oog op het sportieve lijnenspel biedt Audi de Q8 ook in opvallende kleuren aan, zoals oranje. Overigens is voor de exterieuraankleding bij de verkoopstart direct een S line exterior package beschikbaar.

Touch screen

Binnenin monteert Audi een eveneens compleet nieuw ontworpen dashboard, dat in vergelijking met dat in de Q7 veel moderner en strakker oogt. De vorm is specifiek voor de Q8 getekend, waardoor het dashboard ook bij het karakter van de auto past. Hier heeft de digitalisering zijn intrede al gemaakt, zoals dat eerder op de A6, A7 en A8 is geïntroduceerd. Het instrumentarium is eveneens digitaal. Een analoge uitvoering is niet beschikbaar. De Q8 beschikt over meerdere schermen. Wanneer uitgeschakeld zijn de touch screens volledig zwart.

Aluminium

De Q8 weegt – op Duits kenteken – 2145 kg. Er is veel gebruikgemaakt van aluminium, zoals voor bodemplaat en carrosseriedelen als het dak, achterklep en deuren. Het gewicht geldt voor de 3.0 V6 TDI, maar dat is ook de enige krachtbron die bij de marktintroductie voorhanden is. De oliegestookte V6-krachtbron is goed voor 286 pk en 600 Nm en brengt de SUV in 6,3 tellen van stilstand naar 100 km/h. De topsnelheid bedraagt 232 km/h. In een later stadium breidt Audi het motorengamma uit met een zwakkere dieselversie (3.0 V6 TDI 231 pk) en een benzine-uitvoering (3.0 V6 TFSI 340 pk). Op alle types is aandrijving op alle vier de wielen (met optioneel vierwielbesturing) standaard.

Slowakije

Audi start spoedig de productie in zijn fabriek te Bratislava (Slowakije), waar de Q8 naast de Q7 en de Volkswagen Touareg van de band zal rollen. De marktintroductie staat voor juli gepland. De prijzen zijn nog niet bekend.

