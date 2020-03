Gestrande Nederlanders melden zich massaal voor repatriëring

Minister Blok (Buitenlandse Zaken) meldt vrijdagochtend dat er 19.000 inschrijvingen zijn bij het speciale meldpunt van het ministerie voor gestrande Nederlanders. Inmiddels is er deze week een eerste repatriëringsvlucht naar de Canarische Eilanden geweest om mensen op te halen, zegt minister Blok. Een tweede vlucht volgt vrijdag

„We hebben nu vluchten gepland naar een heel aantal landen”, zegt Blok. „Zoals Panama, Suriname en Bali. En we zijn nog met meer landen in gesprek om landingsrechten te krijgen.”

Niet overal gaat dat even makkelijk. „Er is een heel aantal landen waar het lastig is”, bevestigt Blok. „Vaak bel ik dan ook zelf. Moeilijk is het vaak, maar we zetten ons hier met alle macht in om de mensen veilig naar huis te krijgen.”

Voor sommige mensen kan het ’lang duren’ voordat ze opgehaald worden. „Ik wil wel eerlijk zijn: Nederlanders zijn als reislustig volkje over de hele wereld verspreid en vaak ook op lastige plekken. Ik kan niet uitsluiten dat mensen zich in landen bevinden is waar het lastig is en lang gaat duren. Dan is onze oproep: zorg dat je onderdak vindt.”