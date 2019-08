Luchtalarm na giflek Chemelot

Volgens de website van Chemelot is er een ‘rookemissie’ gemeld bij de salpeterzuurfabriek op het industrieterrein. ,,De organisatie is bezig de situatie onder controle te krijgen’’, klinkt het. Wat er precies is gebeurd op het terrein is onduidelijk. De voorlichter van de Veiligheidsregio is onderweg, maar nog niet aanwezig.

Op twitter meldt de brandweer dat het om een lekkage van stikstofoxide gaat.

Volgens het NL-Alert moeten mensen ramen en deuren sluiten en de ventilatie uitschakelen.

Opvallend is dat de salpeterzuurfabriek van OCI Nitrogen op het terrein deze week opnieuw werd opgestart na een storing. Of het ongeluk daarmee te maken heeft, is onduidelijk. De woordvoerder van OCI Nitrogen was vooralsnog niet bereikbaar.