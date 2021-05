Vlag halfstok in Israël na ramp bij joods feest

Bij de gedenkdag Lag Ba’Omer ontstond een stormloop van mensen in de drukte. Veel mensen kwamen om in de verdrukking, onder hen zestien kinderen en jongeren, ook raakten honderden mensen gewond. Volgens The Jerusalem Post ging het voornamelijk bij een trap mis. Daar zouden mensen naar beneden zijn gevallen.

Ultra-orthodoxe joden kwamen met tienduizenden bijeen bij het graf van de rabbijn Shimon Bar Yochai uit de tweede eeuw. Hij wordt gezien als een groot kenner van de Talmoed en de Tenach, de belangrijkste boeken binnen het jodendom.

In Israël wordt de schuldvraag intussen steeds prangender. Minister van Defensie en waarnemend minister van Justitie Benny Gantz heeft de openbaar aanklager gevraagd of het mogelijk is om een staatscommissie de ramp te laten onderzoeken. Dat is de belangrijkste vorm van onderzoek die mogelijk is in het land. „Alleen deze commissie kan alle facetten meenemen en tot goede aanbevelingen komen”, zegt Gantz.

In 2008 en 2013 zijn er al onderzoeken gedaan die aantoonden dat de locatie bij de berg Meron niet veilig genoeg was voor de aantallen bezoekers die de gedenkdag jaarlijks trekt. Toen werd al gezegd dat er een grote kans was dat er slachtoffers zouden vallen als er niets zou verbeteren.