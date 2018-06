’Coalitie met Leefbaar R’dam onhaalbare kaart’

Informateurs Paul Rosenmoller (links) en Pieter Duisenberg (rechts). Ⓒ ANP

ROTTERDAM - GroenLinks heeft in Rotterdam categorisch geweigerd in een coalitie te stappen met VVD, Leefbaar Rotterdam en D66. De linkse partij vreest het te rechtse karakter van zo’n college. Een ’middencoalitie’ met als extra partij PvdA, waarbij rechts en links nagenoeg in evenwicht waren, was een brug te ver voor de PvdA. Die partij wilde per se niet met Leefbaar in zee.