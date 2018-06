Echtgenoot volgt bevelhebber vliegbasis Eindhoven op: ’Een opmerkelijke keuze’

Boekholt O'Sullivan was de allereerste vrouwelijke vliegbasiscommandant. Ze wordt binnenkort bevorderd tot generaal en gaat leiding geven aan het Defensie Cyber Commando (DCC). Haar echtgenoot geeft nu als kolonel leiding aan de Afdeling Strategie en Advies van het Commando Luchtstrijdkrachten.

„Een opmerkelijke keuze, wij hadden liever gezien dat ze een andere oplossing hadden bedacht op het ministerie”, reageert Erik Jurriëns van de Onafhankelijke Defensiebond ODB bij Omroep Brabant. „Het lijkt zo wel een familiebedrijf”, voegt hij daar lachend aan toe.

’Beerput blijft dicht’

Defensieklokkenluider Victor van Wulfen gaat nog een stapje verder. „Harold Boekholt wordt commandant om de eenvoudige reden dat hij zijn vrouw niet af zal vallen. Hij zal zijn voorganger nooit bekritiseren”, beweert hij stellig. ,,Door haar man op die plek neer te zetten weet je zeker dat de beerput die ze achterlaat, dicht blijft.”

Van Wulfen trok vijf jaar geleden aan de bel over veiligheidsincidenten op de vliegbasis Eindhoven waar hij destijds werkte als piloot op een Hercules-vrachtvliegtuig. De piloot werd in 2015 gerehabiliteerd maar kreeg door de huidige commandant nog een vliegverbod opgelegd omdat hij zich bleef opwinden over zijn werkgever. Van Wulfen is vorig jaar vertrokken bij Defensie, maar hij is nog steeds kritisch over de organisatie.