Student kiest voor de klas

Vooral de stijging voor de lerarenopleiding in het basisonderwijs valt op. Dit collegejaar startten 452 studenten meer bij de pabo dan het jaar ervoor, wat een toename is van 9,5 procent. Ook bij de studie verpleegkunde is er een stijging van 8 procent te zien.

Verder kiezen steeds meer jongeren voor een hbo-opleiding docent wiskunde, scheikunde en natuurkunde. Ook de opleidingen Nederlands en Duits zijn in trek, meldt uitkeringsinstantie UWV.

Volgens het UWV verzacht de instroom de pijn die in de tekortsectoren voelbaar is. „Jongeren kijken steeds beter waar hun kansen op de arbeidsmarkt liggen”, zegt arbeidsmarktdeskundige Rob Witjes.