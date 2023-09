Taakstraf geëist voor bedreigen en beledigen auteur Pim Lammers

UTRECHT - De politierechter in Utrecht heeft tegen een 33-jarige vrouw uit Venlo een taakstraf van vijftig uur geëist voor bedreiging en belediging van kinderboekenschrijver Pim Lammers. De 33-jarige Joyce N. uit Venlo was de eerste van vijf verdachten die zich moeten verantwoorden. Zij stuurde Lammers via Instagram de tekst: „Uitgeteerde pedo jou zouden ze moeten ophangen vies duivelsgebroed.”

Pim Lammers tijdens het 71e Boekenbal. Ⓒ ANP