Verdachten van bedreiging schrijver Pim Lammers staan terecht

UTRECHT - Drie mannen en twee vrouwen staan vrijdagmiddag terecht vanwege bedreiging en belediging van schrijver Pim Lammers. De zaak dient bij de politierechter van de rechtbank in Utrecht. Lammers legde in februari zijn opdracht voor de Kinderboekenweek neer omdat hij doodsbedreigingen had ontvangen.

Pim Lammers tijdens het 71e Boekenbal. Ⓒ ANP