Straf geëist om ’haattweets’ raadslid Van Doorn

Arnoud van Doorn is een omstreden figuur. Ooit stond hij op de landelijke lijst voor de PVV, maar in 2013 bekeerde hij zich tot de islam en richtte later de Partij van de Eenheid op. Hij is raadslid voor die partij in Den Haag en doet vrijwel dagelijks scherpe en provocerende uitspraken op sociale media. Hij bejubelt bijvoorbeeld de machtsovername door de Taliban in Afghanistan en nam het eerder op voor de Arnhemse terroristengroep die een bloedige aanslag wilden plegen op een openluchtfestival in Nederland. Van Doorn heeft op Twitter inmiddels ruim 50.000 volgers. Inlichtingendienst AIVD zag hem bij de rel rond de rel rond het Amsterdamse Cornelius Haga Lyceum als een van de ‘aanjagers’.

In mei 2018 schreef hij op Twitter: ‘Vandaag in Palestina weer tientallen jonge mensen door kogels van de zionistische bezettingsmacht vermoord. Het wordt druk in het paradijs. Moge Allah de zionisten vernietigen’, voorzien van twee emoji’s van een gebalde vuist en vuur. Hij plaatste meer van dergelijke boodschappen over de vernietiging van zionisten en de vernietiging van de ‘vijanden van de islam’. De Joodse organisatie CIDI deed aangifte.

’Kwaadaardige toonzetting’

De uitspraken vallen binnen de vrijheid van meningsuiting en religie, vindt Van Doorn. Volgens advocaat Anis Boumanjal staat internet vol met uitroepen die veel verder gaan dan wat zijn cliënt heeft geschreven. Maar het OM spreekt van een ‘kwaadaardige toonzetting’ die ‘gevoelens van onrust en onveiligheid in de samenleving’ veroorzaken. ,,Iemand die bekendheid geniet als politicus moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Hij heeft opgeruid tot strafbare feiten en dat gaat te ver.’’

De tweets waren een emotionele reactie, zegt Van Doorn. Aanleiding waren mediaberichten over de aanhouding van een Palestijns kind en de sloop van een Palestijns woonhuis. ,,Het was een smeekbede na het zien van beelden van Palestina waar veel burgerslachtoffers vallen. De beelden raken mij als moslim en als mens. Het is gebruikelijk dat je de schepper om hulp en leiding vraagt. Je vraagt Hem om in te grijpen bij onrecht. Wij geloven als moslims in de hel en ook in de bestraffing van mensen die onrecht plegen.’’

Rabbijnen

Van Doorn ontkent dat hij Joden haat; hij verzet zich uitsluitend tegen het zionisme. ,,Ik kom regelmatig op voor het recht van Joodse instellingen. Ik sta bijvoorbeeld op de foto hand in hand met rabbijnen om een moskee te beschermen tegen aanvallen. Voor mij zijn zionisten personen en instituties die door geweld en intimidatie en het vermoorden van onschuldige mensen een land dat hen niet toebehoort, proberen toe te eigenen. Zionisten kunnen ook evangelische Christenen in Amerika zijn. Het zionisme heeft trekjes van een terroristische organisatie.’’

Ook de tweet over het ‘vernietigen van de vijanden van de islam’ bedoelde hij niet als oproep tot geweld, zegt Van Doorn. ,,De ‘vijanden van islam’ zijn ook niet de critici van de islam. Je moet denken aan mensen die aanslagen plegen op moslims of moskeeën, zoals in Christchurch. De Staat Israël is als zodanig niet een vijand van de islam.’’

Volgens de officier legt Van Doorn wel degelijk een verband tussen ‘zionisten’ en ‘Joden’. Uit een eerdere gerechtelijke uitspraak blijkt volgens haar dat een smeekbede aan Allah toch ook kan betekenen dat iemand mensen aanzet tot geweld. ,,Het is bekend dat binnen bepaalde groepen binnen de islamitische gemeenschap het gebruik van geweld wordt gezien als legitiem.’’ Advocaat Boumanjal vindt dat uit de context van de tweets volstrekt duidelijk is dat Van Doorn geen oproep deed aan mensen om zionisten te straffen - hij vroeg dat alleen aan God.