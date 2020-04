’Alle zeilen bijzetten om daklozen op te vangen’

Dak- en thuislozen hebben het naar omstandigheden goed in hun hutten op de MS Allegro. Ⓒ Roel Dijkstra

AMSTERDAM - „Hotels, sporthallen, een oude gevangenis, een boot, we moeten echt alle zeilen bijzetten”, zegt bestuursvoorzitter Cornel Vader van het Leger des Heils. Hij overziet de operatie die moet leiden tot het ’corona-veilig’ opvangen van de duizenden dak-en thuislozen die ons land telt. „Maar het geeft gelijkertijd inzicht over welk probleem we het hebben. Onze politici beginnen dat in te zien, dat merken we.”