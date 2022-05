Gündoğan pakt na knallende ruzie werk weer op: ’Ze hebben mij op kwetsbaarste moment gepakt’

Premium Carrière

Boze technicus toch terecht ontslagen, moet baas €13.000 betalen

Het is niet altijd verstandig om in hoger beroep te gaan. Een man die via een bureau op projectbasis als werkvoorbereider voor een technisch bedrijf in dienst was, werd op staande voet ontslagen na meerdere verhitte discussies. De kantonrechter vond dat onterecht, en kende de man zo’n €8500 aan onts...