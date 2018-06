Konijn Muffin met hok en al gedumpt langs de weg in Enschede

Het was een voorbijganger die dinsdagmorgen de Dierenambulance alarmeerde, meldt RTV Oost. Het dier was met hok en al achtergelaten naast een prullenbak op een parkeerplaats van het Stroinksbos aan de Buurserstraat.

Volgens medewerkster Anouk van dierenopvangcentrum in Enschede wilde de eigenaar zich heel doelbewust op deze manier van het konijn ontdoen. Door medewerksters van het dierenopvangcentrum is het konijn Muffin gedoopt.

’Bedoeling dat ze snel gevonden zou worden’

„Het is een vrouwtje, van het ras leeuwenkopje. Ze was voorzien van water, maar weet niet of ze voer had”, aldus Anouk tegen RTV Oost. „We vermoeden overigens dat het de bedoeling was dat ze snel gevonden zou worden. Op deze parkeerplaats laten namelijk nogal wat mensen hun hond uit.”

Volgens Anouk komt het helaas vaker voor dat konijnen worden gedumpt. Ook vindt ze het hok veel te klein.

’Al meerdere mensen gemeld’

Het dierenopvangcentrum zette de vondst op Facebook en al snel kwamen honderden reacties binnnen. „Er hebben zich intussen al meerdere mensen gemeld die haar een liefdevol dak boven het hoofd willen bezorgen.”

Het is nog niet duidelijk wie het konijn heeft gedumpt. Dat wil het opvangcentrum ook graag weten.