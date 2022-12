Patiënte haalt vrouw van beademing om ’irritant geluid’

MANNHEIM - Een 72-jarige patiënte in een ziekenhuis in de Duitse stad Mannheim heeft de beademing van haar kamergenoot tot twee keer toe uitgeschakeld. Zij zou dit gedaan hebben omdat „het geluid haar irriteerde”, zegt de politie tegen de Duitse krant Bild. De vrouw is gearresteerd op verdenking van poging tot doodslag.