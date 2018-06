Tot negen jaar cel voor moordpoging Den Haag

De vier bereidden samen een plan voor en wachtten de vrouw ’s nachts op bij haar Haagse woning. De vrouw werd geraakt in haar bovenbeen en haar moeder kreeg een schampschot aan haar hand.

Hoewel het niet de opzet van de mannen was de vrouw te doden, was er door de uitvoering van hun plan wel de kans dat ze om het leven zou komen. De schutter had nooit eerder geschoten. Hij krijgt de zwaarste straf, de man die de opdracht accepteerde acht jaar cel. De andere twee moeten vijf jaar zitten voor hun betrokkenheid. De ex-verloofde was niet gedagvaard in de zaak. Hij zit ondergedoken in Turkije.