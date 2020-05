’Zwaargewonde Haarlem is moeder jeugdbende-lid’

In Haarlem zouden rivaliserende jeugdbendes elkaar naar de kroon steken. De vrouw zou de moeder van een van de jongens zijn, meldt NH Nieuws. „Haar gezicht was kapot, overal bloed. Hoe ver moet dit gaan?”, vertelt een buurvrouw huilend.

Het incident in het zuidoosten van de stad vond rond 01.20 uur plaats. De knal zou zelfs in de plaatsen rondom Haarlem gehoord zijn. Het slachtoffer raakte zwaargewond en is afgevoerd naar het ziekenhuis. Volgens de politie was ze wel aanspreekbaar.

Aanhouding

In de buurt van de woning is een 23-jarige Haarlemmer, die kort na de „zeer luide knal” was weggerend, op basis van een signalement aangehouden. Onderzocht wordt of hij iets met de ontploffing te maken had. De verdachte is voor verhoor en onderzoek meegenomen naar het politiebureau.

Volgens buren die NH Nieuws sprak, zouden twee groepen jongeren al tijdenlang elkaar thuis terroriseren. Stenen worden door de ramen gegooid, vuurwerk op huizen gebonden. „De achterpui is er ook al eens uit geblazen”, meldt iemand.

Ⓒ Michel van Bergen

„Over en weer worden er dingen vernield en bommen geplaatst. En nu pakken ze dus elkaars moeder. Straks overkomt een van onze kinderen iets. Er wonen hier zoveel kleintjes”, zegt de buurvrouw. Een ander: „Vannacht heeft echt een onuitwisbare indruk gemaakt. Ik trof de moeder zwaargewond aan, de kinderen waren overstuur. Een van haar zoons dacht zijn moeder dood was. Het was echt de hel daar binnen.”

Overal hoorbaar

De politie liet eerder weten alle scenario’s open te houden. „Het zou brandstichting kunnen zijn en de verdachte wordt verdacht van mishandeling of poging tot doodslag”, aldus een woordvoerder.