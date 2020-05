Zwaargewonde na mogelijke explosie in Haarlem

Volgens buurtbewoners zou er een vuurwerkbom in een woning zijn gegooid. Ⓒ Michel van Bergen

HAARLEM - In Haarlem is een bewoner van een woning aan de Vrijheidsweg ernstig gewond geraakt na een mogelijke explosie. Het incident in het zuidoosten van de stad vond rond 01.20 uur plaats. Het slachtoffer is afgevoerd naar het ziekenhuis maar was wel aanspreekbaar, aldus de politie.