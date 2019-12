Zoekacties gevangenissen: 31 gram hasj en gsm

Justitie startte de ’spitacties’ omdat er aanwijzingen waren dat er smokkelwaar bij de inrichtingen naar binnen was gebracht. Zowel het smokkelen van verboden spullen als het bezit ervan is strafbaar. De bezitter of bezitters van het plakje hasj en de telefoon krijgen in elk geval straf, aldus DJI.

De zoekactie in Grave begon woensdag en duurde tot vrijdagmiddag. In Zutphen waren gespecialiseerde speurders donderdag aan het werk. Tijdens de zoektocht waren de gevangenissen hermetisch afgesloten en was er geen dagprogramma voor de gedetineerden. Zaterdag is alles in de beide inrichtingen weer normaal, zegt DJI.