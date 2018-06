Minister gaat na of kind ouder moet verzorgen

Agema vreest dat jonge kinderen daardoor gedwongen worden mantelzorger te worden voor hun ouder. Ze wil dat voortaan kinderen pas meegeteld worden als ze vijftien jaar of ouder zijn.

De Jonge gaat bekijken of de regel inderdaad zo in elkaar zit en dit gevolg heeft. Hij meent dat van kinderen niet wordt verwacht dat ze meedraaien in de professionele zorg, maar dat het gaat om karweitjes die van ieder kind kunnen worden gevraagd. „Mag je van een kind verwachten ook even te helpen de vaatwasser in te ruimen? Daarop is het antwoord natuurlijk ja.”

Alarm

De Kinderombudsman sloeg afgelopen week alarm over kinderen met een zieke, depressieve, verslaafde of gehandicapte ouder. Hulpverleners hebben te weinig oog voor deze kinderen, stelt Margrite Kalverboer. De jeugdzorg heeft hen vaak niet in beeld, omdat ze zelf geen problemen hebben of veroorzaken of die zelfs verdoezelen om hun ouder niet tot last te zijn.

D66-Kamerlid Rens Raemakers vroeg daarom minister De Jonge naar de Kamer te komen en dringt bij hem aan op een actieplan. De Jonge hamert erop dat de hulpverleners van de ouder ook moeten nagaan hoe het met de kinderen is. Ook wil hij dat kinderen vaker worden bijgestaan door een mentor, die kan meedenken en meehelpen. Mocht er toch meer nodig blijken, dan wil hij daarover nadenken.