Uruguay houdt zichzelf coronaluw

President Luis Lacalle Pou moet eerst zijn temperatuur laten meten voordat hij het mausoleum van de nationale held Jose Gervasio Artigas mag heropenen. Ⓒ foto Getty Images

MONTEVIDEO - Terwijl de meeste landen in Latijns-Amerika hard getroffen zijn door het coronavirus, lijkt het kleine Uruguay een eiland van rust en rede in de regio. Met zo’n drieduizend besmettingen en slechts 57 sterfgevallen, heeft het virus er voorlopig een stuk minder schade aangericht dan in buurlanden zoals Brazilië en Argentinië. Met dank aan snel ingrijpen van de regering, maar vooral ook van de Uruguayanen zelf. „Mensen deden gewoon wat ze moesten doen.”